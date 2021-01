Calciomercato Torino / Simone Edera è pronto a lasciare la squadra granata, con la Reggina trattativa ben avviata

Dopo i sondaggi della Stella Rossa e di alcune società di serie B, è la Reggina ad aver rotto gli indugi e aver avviato una vera e propria trattative per Simone Edera. Nella prima parte di stagione l’attaccante esterno con Marco Giampaolo ha trovato pochissimo spazio in granata e anche il neo allenatore, Davide Nicola, rischierebbe di fare molta panchina: per questo motivo il dt Davide Vagnati e l’agente dello stesso calciatore, Beppe Galli, si sono messi alla ricerca di una squadra dove l’ex Primavera possa essere protagonista in campo.

Calciomercato Torino: Edera verso la Reggina

La trattativa con la Reggina è ben avviata: Edera potrebbe trasferirsi alla società calabrese con la formula del prestito. C’è tempo fino a lunedì sera per trovare l’accordo finale e formalizzare la cessione del numero 20 granata, poi la sessione invernale di calciomercato chiuderà i propri battenti: la sensazione è che l’affare possa andare in porto e che Edera avrà la possibilità di essere protagonista in serie B nella seconda parte di questa stagione.