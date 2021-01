Al termine di Torino-Fiorentina, il direttore sportivo Vagnati ha fatto il punto sul calciomercato granata: “Sanabria? Intoppi normali”

E’ notte inoltrata quando il direttore sportivo Davide Vagnati si presenta ai microfoni dei cronisti presenti per commentare Torino-Fiorentina, ma soprattutto le prossime mosse del calciomercato. Che si indirizzeranno, nelle intenzioni, sul centrocampo: “Intanto un acquisto lo abbiamo fatto: è Baselli. E’ un giocatore importante, che ci può dare tanto, anche per la personalità che ha: ne abbiamo bisogno. Poi vediamo cosa riusciremo a fare, il mercato non è semplice ma proveremo a fare il massimo per migliorare l’organico: se c’è la possibilità rinforzeremo la squadra. Spiace per la partita perché c’era un rigore evidente per noi, più chiaro rispetto a quello che ci hanno dato – contro – a Benevento. Lukic poteva anche riprendere la palla e concludere a rete. Ma la squadra ha l’atteggiamento giusto, sono fiducioso”.

“Edera alla Reggina. Bonazzoli? Cerchiamo una soluzione”

“Sanabria? Sono cose normali, si dovrebbe risolvere tutto dai. Averlo oggi sarebbe stato comunque impossibile, anche se non ci fossero stati quegli intoppi. Si risolverà a breve, tanto manca talmente poco…”. Vagnati poi prosegue parlando delle uscite: “Edera andrà alla Reggina, domani parte, è tutto fatto. Con l’agente di Nkoulou (presente in tribuna, ndr) ci siamo salutati, di cosa dobbiamo parlare? E’ una persona che stimiamo tutti e abbiamo parlato normalmente”. Infine, su Bonazzoli: “Stiamo valutando se ci sono delle soluzioni che possano andare bene a tutti”.