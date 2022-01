La crescita con l’Empoli, lo stage con la Nazionale: ecco chi è Samuele Ricci, il centrocampista classe 2001

L’Empoli, lo stage in Nazionale, una carriera iniziata quando Samuele Ricci era ancora giovanissimo. Il centrocampista nasce il 21 agosto 2001 a Pontedera e cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli. Già da giovanissimo dimostra di avere la stoffa del predestinato tanto da esordire in Serie B a soli 18 anni, il 21 settembre 2018, nel match contro il Cittadella vinto dall’Empoli 1 a 0. Pochi mesi dopo, per essere più precisi il 3 dicembre, esordisce in Coppa Italia nella partita persa contro la Cremonese. Da lì Ricci scala le gerarchie e conquista un posto tra i titolari, concludendo così quella stagione con 30 presenze. La stagione seguente Dionisi lo utilizza principalmente come mezzala e i toscani concludono il campionato al primo posto in Serie B conquistando così la promozione nel massimo campionato italiano. Ricci vince anche il premio Manilo Scopigno come miglior giocatore del torneo. Le prime grandi soddisfazioni per il giovane talento azzurro.

Ricci, l’esordio in A e il primo gol

Nell’estate del 2021 Ricci rimane all’Empoli e con la maglia del club toscano gioca la sua prima stagione in Seria A, esordendo nel massimo campionato italiano il 21 agosto 2021 nel match contro la Lazio. Il primo gol in Serie A è arrivato il 26 settembre 2021 contro il Bologna. Il trequartista classe 2001 inoltre è anche nel giro della Nazionale. Ricci infatti è un giocatore molto importante dell’Under 21 e a gennaio 2022 è stato chiamato dal Ct Roberto Mancini per lo stage che l’Italia ha svolto a Coverciano.

Ricci, le caratteristiche del centrocampista

Ricci, dotato di un fisico molto slanciato, è sicuramente un giocatore da tenere sott’occhio. Oltre ad essere dotato di un’ottima tecnica tra le sue qualità migliori c’è una buona visione di gioco. Juric spera di poter iniziare presto a lavorare con Ricci che è il classico regista che sa ricoprire tutti i ruoli della mediana. Il Toro lo aspetta.