Juric ha schierato Savva e Dellavalle, ora tocca a Vanoli lanciare il centrocampista convocato in azzurro da Corradi

Aaron Ciammaglichella inserito tra i 20 giocatori scelti da Bernardo Corradi per prendere parte all’Europeo Under 19, in programma dal prossimo 15 luglio. In Irlanda del Nord, il classe 2005 sarà l’unico giocatore del Torino ad aderire alla manifestazione. Un grande riconoscimento per Ciammaglichella, dopo una stagione in cui ha nuovamente fatto parlare di sé come uno dei giocatori più interessanti del panorama giovanile italiano.

Ciammaglichella prova a ritagliarsi spazio

Non a caso, Ciammaglichella è stato inserito nella top 11 del campionato Primavera. Nomina dovuta a un rendimento offerto da 9 gol e 5 assist in 31 partite. Numeri che gli hanno permesso di mantenere accesi i riflettori su di lui e che ora gli varranno un’esperienza importante, da cui apprenderà cosa voglia dire giocare in una gara da dentro o fuori, con una pressione inedita e una responsabilità differente rispetto a quella del club. L’Italia Under 19 bagnerà il suo esordio nella manifestazione il prossimo lunedì, contro la Norvegia. Spera di essere della partita anche Aaron Ciammaglichella e di trovare spazio anche con Irlanda del Nord e Ucraina, con l’obiettivo di proseguire il percorso e, chissà, sognare di arrivare a giocarsi la finale del prossimo 28 luglio.

Dopo l’Europeo, l’esordio in A

Ciammaglichella dunque aspetta di esordire all’Europeo Under 19, prima di indossare di nuovo il granata e sperare in un altro tipo di esordio, anche questo atteso da tempo. Juric l’anno scorso ha dato una piccola occasione ben sfruttata a Dellavalle e Savva, ora con Vanoli in panchina sarà lui il prossimo a doversi tuffare tra i professionisti, in Serie A. La gita in Irlanda del Nord gli permetterà di acquisire esperienze e sicurezze, anche per generare una maggiore competizione all’interno del club e far sì che Vanoli possa accorgersi delle sue evidenti potenzialità.