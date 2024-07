Dopo la prima fase, è iniziata oggi la vendita libera per gli abbonamenti della stagione 2024/2025: i prezzi e le novità

La prima fase di vendita degli abbonamenti è stato un successo. Il Torino è già vicino al dato finale di tesseramento della scorsa stagione, quando la campagna abbonamenti si era chiusa il 15 settembre, e dunque con poco più di due mesi di differenza. Oggi, mercoledì 10 luglio, è iniziata la vendita libera, all’interno dei quali sono disponibili anche i posti non confermati dagli abbonati durante la prima fase, con un listino che assicura un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

I prezzi e tutte le info

Il club granata ha confermato la politica dei prezzi accessibili e dei super sconti per i giovanissimi, gli studenti e i nuclei familiari. È nata la nuova area dedicata alle famiglie, i Distinti Family mentre sono disponibili anche mini-abbonamenti a 14 match in Curva Primavera, disponibili sia per gli studenti che per gli Under16, a partire da soli 99 euro. Per abbonarsi, inoltre, è necessaria la Tessera Cuore Granata, mentre tra le novità spicca la nuova area Family presente nel settore distinti laterali, dedicata alle famiglie e ai più piccoli, con iniziative di intrattenimento dedicato. In quest’area l’abbonamento Adulto potrà essere acquistato solo insieme ad un Under16 e a prezzi davvero vantaggiosi: Under16 a soli 155 euro – circa 8 euro a partita – Adulto accompagnatore a 255 euro – ovvero il solo valore dei biglietti di circa 6 big match.