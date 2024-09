Complice il calciomercato estivo il Torino ha alzato la propria età media rispetto alla scorsa stagione: la classifica in Serie A

È un Torino più esperto quello che ha preso parte alla nuova stagione di Serie A. Il mercato estivo ha visto lasciare la Mole giocatori come Bellanova, Pellegri, Sazonov, per fare spazio ai vari Sosa, Maripan e Ché Adams. Affari che di fatto hanno contribuito ad alzare il valore dell’età media della rosa granata. Lo stesso discorso può farsi anche per la panchina: fuori Juric, 49 anni, e dentro Vanoli, 52.

Il Torino è ottavo per età media in Serie A

A seguito dell’innalzamento dell’età media il Toro si piazza all’ottavo posto in Serie A. La squadra più anziana è invece l’Inter di Simone Inzaghi, con un valore pari a 29 anni e 59 giorni. La neopromossa Parma, al contrario, è la più giovane: soli 23 anni e 299 giorni.

La classifica per età media in Serie A

Di seguito la classifica per età media dei club di Serie A:

Inter 29 anni, 59 giorni

Como 27, 345

Lazio 27, 166

Monza 27, 84

Napoli 27, 74

Cagliari 27, 26

Udinese 26, 179

Torino 26, 29

Genoa 25, 355

Venezia 25, 330

Bologna 25, 189

Juventus 25, 168

Hellas Verona 25,

166 Fiorentina 25,

131 Roma 25, 117

Atalanta 25, 107

Milan 24, 234

Lecce 24, 180

Empoli 24, 110

Parma 23, 299