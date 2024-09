Samuele Ricci, Saul Coco e Marcus Pedersen sono stati impegnati con le loro Nazionali: ecco come e quando hanno giocato

Proseguono gli impegni delle Nazionali in questa prima sosta della stagione. Nella giornata di ieri, lunedì 9 settembre, alcuni giocatori del Torino sono stati impegnati con la rispettiva selezione. Stiamo parlando di Samuele Ricci, Saul Coco e Marcus Pedersen. L’azzurro ha disputato una gran partita in azzurro, nella gara vinta dalla squadra di Spalletti per 2-1 su Israele. Il centrocampista è rimasto in campo 86′ minuti, per poi lasciare il posto a Zaccagni. Buona prova anche per Saul Coco con la Guinea Equatoriale, che ha giocato l’intera partita contro il Togo. 2-2 il risultato finale nel match valido per la qualificazione all’African Nations Cup. Infine Pedersen, che contro l’Austria non è sceso in campo.