Vanja Milinkovic-Savic ha perso la Nazionale di calcio della Serbia. Ma il Toro è una vetrina per riprendersela

In questo inizio di stagione il Torino è stato una bella e piacevole sorpresa. Vanoli ha portato una bella e sana quantità di aria fresca. Con lui, tanti giocatori del Toro stanno facendo bene. Uno in particolare, spesso criticato, è partito alla grande: Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere dei granata ha iniziato con la giusta mentalità, sentendo la fiducia del mister e dei compagni. Eppure, c’è un paradosso. Nonostante il momento super positivo, non è stato convocato con la Nazionale di calcio Serba per la Nations League. Prima ha perso il posto da titolare, adesso invece non è stato nemmeno chiamato. Ma per lui il Toro, in questa stagione, è una vetrina importante per riprendersela. Se continua così, non sarà di certo difficile.

Un inizio con il botto

Lanciato da Juric come portiere titolare, anche per Vanoli è lui il numero 1. Alle sue spalle quest’anno ci sono Paleari e Donnarumma. Contro il Cosenza, in Coppa Italia, primo clean sheet stagionale ma non era stato molto impegnato. In Serie A invece, ha stupito tutti. A Milano ha fatto un paratone su Leao. Contro il Venezia ha preso il premio di uomo partita, facendo due parate fantastiche su Nicolussi Caviglia. Ma contro l’Atalanta è stato ancora più decisivo. All’ultimo minuto infatti, ha parato il rigore a Pasalic. Tre partite con i fiocchi per lui. Non resta che continuare su questa scia.

La parabola discendente in Nazionale

Al Mondiale in Qatar, era lui il titolare della Serbia. Poi a Euro 2024 in Germania, è stato scavalcato da Rajkovic. Ex Maiorca, adesso Rajkovic gioca nell’Al Ittihad. Infine in Nations League, non è stato nemmeno convocato. Oltre a Rajkovic, sono stati chiamati Petrovic (Chelsea), Ilic (Stella Rossa) e Jovanovic (Partizan). Svilar invece, della Roma, ha scelto il Belgio come Nazionale. Non è un periodo facile per Vanja con la Serbia. Ma qui a Torino avrà tutto il tempo per riprendersi anche la Nazionale.