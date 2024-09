Ali Dembelé è sempre stato schierato dal tecnico, pur a gara in corso: se la gioca per un posto da titolare

Alcuni esuberi come Bayeye e Ilkhan sono ancora da sistemare in casa Toro, ma finalmente il mercato è terminato e la Serie A entra nel vivo. La 4^ giornata di campionato, dopo la pausa, è alle porte. Ali Dembelé, nel Torino, è uno dei giocatori che Vanoli conosce meglio. Cresciuto nella Primavera del Torino con Scurto, lo scorso anno ha giocato in prestito al Venezia in Serie B. Ha centrato una storica promozione, proprio con Vanoli come allenatore. Dembele aveva giocato 16 partite e fatto un gol. Adesso è rientrato a Torino e ha incontrato di nuovo Vanoli sul suo cammino. Poteva andare in prestito, ma alla fine è rimasto e adesso si gioca le sue carte. Poi se a gennaio avrà trovato poco spazio, potrà partire in prestito. Il suo contratto scade nel 2026.

Il suo inizio di stagione

Classe 2004, il francese ha compiuto a gennaio 20 anni. Vanoli lo ha portato in ritiro e lo ha fatto esordire in Coppa Italia contro il Cosenza. Nel 2-0 dei granata, è entrato in campo al 66′. Poi ha giocato 3 partite su 3 da subentrato in Serie A. 2 minuti a San Siro, 23 contro l’Atalanta e 13 a Venezia. Il suo ruolo naturale è quello di esterno destro, ma può giocare anche sulla sinistra volendo. Oppure, può fare anche il braccetto di difesa. Vanoli ha fiducia in lui e il ragazzo punta a ritagliarsi sempre più spazio.

La concorrenza

Dembelé quindi si giocherà le sue carte in Prima Squadra. La concorrenza, soprattutto sulle fasce, non manca. Sulla sinistra ci sono Lazaro (può giocare anche a destra) e Borna Sosa. Sulla destra invece ci sono Vojvoda (può giocare anche a sinistra o in difesa) e Pedersen. Borna Sosa e Pedersen, attualmente in ritiro con Croazia e Norvegia, sono appena arrivati. Il numero 21 non è ancora partito titolare, ma da subentrato ha sempre dato una grossa mano sinora.