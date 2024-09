Il programma dei giocatori del Toro in Nazionale di oggi, 10 settembre 2024: in campo ben 4 giocatori granata

Ultimo giorno di impegni per i granata in Nazionale. Poi rientreranno tutti a Torino, in vista di Torino-Lecce di domenica. Oggi, martedì 10 settembre, scendono in campo 4 giocatori del Toro. Alle ore 16:00 c’è Aaron Ciammaglichella che sfiderà la Germania con la sua Italia Under 20. Alle 18:00 invece gioca la Svezia Under 20 contro la Danimarca e tocca a Njie. Poi alle ore 23:00, tocca a Maripan in Cile-Bolivia. Infine, nella notte tra oggi, martedì 10 settembre, e domani (alle 2.30), sarà la volta di Sanabria in Paraguay-Brasile.