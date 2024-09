Il difensore francese, rimasto in prima squadra dopo aver convinto Vanoli in estate, attende ora l’esordio in gare ufficiali

Il buon lavoro fatto dalle giovanili del Torino negli ultimi anni sta iniziando a dare i suoi frutti. Non solo a livello di risultati sportivi delle singole squadre, come per esempio i progressi della Primavera negli ultimi anni, ma anche per quanto riguarda la crescita dei singoli. Nelle ultime stagioni in molti tra coloro passati dalla Cantera granata sono passati tra i grandi e magari a lasciare anche il segno. Gli ultimi in ordine cronologico sono stati Savva, Dellavalle e Ciammaglichella, ma ce ne sono tanti ancora che hanno fatto parte della rosa dell’Under20 di Scurto che attendono di poter esordire in prima squadra. Il prossimo a emergere, oltre a Njie, potrebbe essere Come Bianay Balcot. Il difensore francese è sempre stato convocato da Vanoli fin qui, e prima o poi potrebbe arrivare il suo momento.

Un jolly per Vanoli

Dopo la buona scorsa stagione con il Torino Primavera, conclusa con 4 assist, Bianay Balcot è stato tra i giovani convocati da Vanoli per la preparazione estiva e i vari ritiri. Il francese classe 2005 ha convinto pienamente il mister, che ha bloccato sin da subito una sua eventuale partenza in prestito per continuare a lavorare con lui. Il 19enne è un giocatore molto duttile, in grado di giocare sia come braccetto di destra o di sinistra ma anche come quinto di centrocampo un po’ più bloccato, e può dunque di fatto rivelarsi una sorta di jolly per l’allenatore, il quale può schierarlo praticamente dappertutto in situazioni di emergenza. Come detto, il francese è sempre stato con il gruppo in panchina in queste prime quattro partite stagionali, indicazione di quanto Vanoli creda in lui, ma allo stesso tempo ha anche giocato con l’Under20 di Tufano. La sua stagione andrà quindi così: starà a stretto contatto con i grandi per maturare ancora più in fretta e sperare di esordire il prima possibile, ma allo stesso tempo può giocare con i suoi vecchi compagni della Primavera.