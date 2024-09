In casa Torino sono arrivati due nuovi difensori. Con il loro arrivo la difesa torna ai difensori e in prospettiva libera due giocatori

Dopo la pausa in Serie A, riprende il campionato alla 4^ giornata. Fino a novembre non ci si ferma. Vanoli ha lavorato molto bene in questo inizio di stagione e adesso che il mercato è chiuso, può tirare un sospiro di sollievo. La rosa è al completo, anche se indebolita dalle cessioni di Buongiorno e Bellanova. In difesa, al posto di Djidji e Rodriguez, sono arrivati all’ultimo Guillermo Maripan e Sebastian Walukiewicz. La coperta in difesa non è più corta. Con il loro arrivo, la difesa può tornare ai difensori. Questo è un discorso non tanto per il Lecce, ma in prospettiva. Infatti sia Maripan che Walukiewicz devono ancora entrare a pieno nel mondo del Toro, essendo in Cile e in Polonia con le rispettive Nazionali.

La difesa ai difensori

Ma in che senso la difesa torna ai difensori? Nel senso che con i due nuovi acquisti (puri difensori), Vojvoda e Tameze non dovranno più fare straordinari. Vojvoda può tornare ad essere una risorsa sulla fascia, mentre Tameze può dare il cambio a Linetty in mezzo al campo. In questo inizio di stagione la difesa titolare è stata Vojvoda-Coco-Masina. Contro l’Atalanta, al posto di Vojvoda, aveva giocato Tameze. Ora Walukiewicz può essere il vice Coco, oppure giocare come braccetto destro, così come Maripan. Sulla sinistra invece c’è solo un mancino che è Masina: qualcuno si potrà adattare.

Una difesa su cui lavorare

Rispetto al Torino di Juric, quello di Vanoli attacca meglio e fa più gol. Questo è quello che si è visto nelle prime 4 gare ufficiali del Toro. In difesa invece, c’è ancora da lavorare. In Serie A, sono stati subiti 3 gol in 3 partite. Ma i punti sono stati 7, quindi c’è poco da preoccuparsi. Semplicemente, rispetto a Juric, che faceva della difesa il suo punto forte, Vanoli lavorerà molto per concedere meno agli avversari. Ma il suo calcio è questo, più propositivo e che magari concede qualcosa in più.