Ceduto in prestito in Serie B al Catanzaro, neanche in Calabria il senegalese classe 2001 sta trovando tanto spazio

Il mercato in uscita del Torino ha fatto segnalare molte cessioni, alcune dolorose e tante altre meno. Come ben noto sono partiti Buongiorno e Bellanova, ma tra i leader della scorsa stagione anche Rodriguez ha lasciato a parametro zero. Per il resto alcuni esuberi come Radonjic o Horvath hanno salutato, mentre in molti sono partiti in prestito: Popa, Sazonov, Pellegri e Seck – tra gli altri. Il senegalese, in particolare, è stato ceduto al Catanzaro dopo l’esperienza negativa con il Frosinone, ma fin qui non è riuscito a lasciare il segno.

Poco spazio per Seck

L’inizio di stagione dei calabresi non è stato dei migliori: 5 punti in 3 partite, un po’ poco per una squadra che punta ai playoff. Nonostante questo però Fabio Caserta ha deciso di non dare fin qui troppa fiducia all’attaccante ex Spal, che non ha quindi potuto mettere in mostra le proprie qualità. Il numero 29 ha giocato un totale di 40 minuti in tre partite, troppo poco per lasciare il segno: 7 minuti contro la Juve Stabia, poi 30 negativi contro il Cesena, e forse non è un caso che l’allenatore calabrese lo abbia fatto entrare solo negli ultimi istanti della sfida vinta contro la Carrarese. Questa prima piccola parte di stagione è stata sotto le aspettative del senegalese, che sicuramente si immaginava molto altro quando ha deciso di partire in direzione Catanzaro. Da qui si può solo che risalire, ma deve anche stare attento a non sprofondare: in ogni caso, tutto dipende da lui e da cosa è in grado di far vedere durante gli allenamenti. Per forza di cose dovrà farsi notare anche per il futuro, perché le probabilità che nel 2025 torni al Torino sono quasi pari allo 0%.