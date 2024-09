180 minuti in due partite con la Croazia per Borna Sosa, che ora sta ritrovando la migliore condizione possibile

Questa pausa per le nazionali è arrivata nel momento migliore per il Torino, al di là dei risultati: da un lato ha permesso ai giocatori rimasti al Filadelfia come Adams, Vlasic o Gineitis di recuperare da problemi fisici, mentre dall’altro ha dato fiducia a coloro i quali sono stati convocati in nazionale, tra cui Ricci e Sosa. Il croato, in particolare, sta riuscendo a trovare la miglior condizione possibile anche grazie ai tanti minuti giocati con la maglia del proprio paese, e questo non può che essere un assist per il lavoro di Vanoli.

Sosa quasi al 100%

Nella gara d’esordio contro l’Atalanta Borna Sosa aveva fatto vedere di non essere ancora al meglio, dimostrandosi in difficoltà nell’1vs1 contro il giovane Palestra. Prima della partita contro il Venezia Vanoli ha parlato della sua condizione atletica non ottimale, ma nonostante questo lo ha schierato titolare sia perché un po’ obbligato sia per farlo crescere ancora di più. Nel frattempo sono arrivati gli impegni con la Croazia, e l’ex Ajax ha dato il meglio di sé. Schierato titolare due volte su due, ha giocato tutti i minuti possibili crescendo dalla prima alla seconda partita. Contro il Portogallo è stato lui a provocare l’autogol di Dalot, mentre con la Polonia è risultato tra i migliori dei suoi, proponendosi molto in attacco e fornendo diversi passaggi chiave ai compagni di squadra. Nelle prossime partite potrebbe vedersi il vero Sosa, e la curiosità di tutti è molto alta.

Titolare contro il Lecce?

Le buone prestazioni fornite dall’esterno con la maglia della Croazia potrebbero ovviamente spingere Vanoli a riconfermarlo titolare per la sfida contro il Lecce. Come detto, il 26enne è ormai molto vicino a trovare la migliore condizione, e partire dal 1′ anche domenica non solo darebbe una spinta morale per la fiducia ricevuta, ma gli permetterebbe anche di arrivare al 100%.