Le dichiarazioni del centrocampista in forza al Torino in vista di di Israele-Italia, che si giocherà domani alle 20.45

Il centrocampista del Torino e della Nazionale italiana Samuele Ricci ha presentato così la partita contro Israele che si disputerà domani, 9 settembre 2024, alle ore 20.45 alla Boszik Arena di Budapest: “Siamo una squadra completa, ci sono tanti giocatori forti. Con Tonali ci avevo giocato anche da piccolo, è sempre stato forte, è tra i più completi del panorama calcistico”.

Su Israele:

“Sinceramente non conosco i giocatori israeliani. Ci metteranno comunque in difficoltà. Bisognerà stare attenti a questa partita. Non va presa sotto gamba. Dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto contro la Francia”

Sulla titolarità con Israele:

“Se mi metterà in campo il mister non ci sono problemi. Lo stress fa parte del gioco, bisogna sempre farsi trovare pronti e cercare di riportare in partita quello che facciamo in allenamento. Per arrivare pronti alla partita bisogna dare il 101% in allenamento”.

Sullo spirito della Nazionale:

“Lo spirito adesso in nazionale è quello giusto. Contro la Francia è stata l’unica partita della mia vita senza mamma e papà in tribuna, incredibile. Le avevano viste tutte, da quando bambino, ma erano e sono in vacanza in Corsica”.