Durante la sosta di settembre diversi giocatori granata saranno coinvolti nelle gare delle rispettive nazionali: ecco chi gioca oggi

La prima sosta del campionato di Serie A è entrata nel vivo e alcuni giocatori del Torino saranno impegnati con le proprie selezioni per le gare di Nations League e di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ecco quali elementi della rosa di Vanoli saranno impegnati oggi, lunedì 9 settembre. A scendere in campo oggi saranno Saul Coco, Ricci e Pedersen. Si parte alle 18 con Guinea Equatoriale-Togo, poi alle 20.45 toccherà a Ricci per Israele-Italia e Pedersen per Norvegia-Austria.