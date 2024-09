Il croato potrebbe tornare a lavorare in gruppo. In caso di risposte positive, all’orizzonte anche la prima dopo la sosta

A meno di una settimana dal ritorno al Grande Torino ma in gare ufficiali, il Torino di Paolo Vanoli si prepara al prossimo appuntamento con il Lecce. I granata per l’occasione riaccoglieranno sicuramente Gineitis, mentre sono giornate di valutazione per quanto riguarda diversi giocatori che, al contrario del lituano, non hanno presenziato alla partitella in famiglia di sabato scorso contro la Primavera. Uno di questi è Nikola Vlasic: per il croato si prospetta una settimana cruciale sulle sue possibilità di rientro tra i convocati alla ripresa del campionato.

L’estate di Vlasic

E’ dal 3 maggio scorso che il trequartista croato non figura nell’elenco dei convocati, da quel Torino-Bologna che l’ha visto presenziare sul terreno di gioco per soli 28 minuti di gioco. Una sponda di testa, prima di accasciarsi a terra. Poi il cambio. “Negli ultimi mesi ha avuto problemi al pube e non si è mai fermato, ma oggi ha sentito più dolore”, aveva affermato l’allora tecnico granata Ivan Juric e da quel momento non si è più visto con addosso il granata. Poi l’Europeo chiuso anzitempo, dopo una sola panchina con la Spagna, il rientro a luglio al Filadelfia per rimettersi in forma e mostrare a tutti quel 10 che ora campeggerebbe sulle sue spalle.

Tentativo per il Lecce

“Gli ultimi due o tre mesi l’anno scorso ho giocato con il dolore, poi in Nazionale volevo giocare ma non è stato possibile perché ho avuto un nuovo infortunio. Adesso voglio tornare sul campo il primo possibile, per aiutare i miei amici e il club” aveva detto lo scorso 6 agosto, alla presentazione della nuova maglia. L’attesa, per i suoi amici e il club (e anche i tifosi), si è prolungata di un altro mese e ora volge a un momento decisivo. Dopo il lavoro di potenziamento individuale, sarà una settimana di test fisici per valutare le sue condizioni. Se il responso si rivelerà positivo potrà tornare in gruppo e, chissà, essere la volta buona per rivederlo finalmente tra i disponibili per il Lecce, a cui lo lega un piacevole ricordo: il gol che il 5 settembre 2022 valse il successo granata sui salentini per 1-0.