Tre i giocatori granata domenica in campo, e tra di loro ha vinto Sosa nel derby tutto granata contro Walukiewicz

Neanche di domenica le nazionali si sono fermate. Tante le partite in programma nella giornata di ieri, che hanno visto spiccare per esempio le vittorie di Spagna e Portogallo. Non solo però, perché in campo sono scesi anche tre giocatori granata: Ivan Ilic, che con la Serbia ha fatto visita alla Danimarca, e Walukiewicz e Sosa, i quali si sono incrociati in Croazia-Polonia.

La Serbia perde, ma Ilic si mette in mostra

Sembra non avere fine il momento negativo della Serbia. Dopo l’esperienza da dimenticare a Euro2024, i ragazzi di Stojkovic hanno perso ancora, questa volta in Danimarca. I padroni di casa hanno dimostrato molta maturità in questa campagna di settembre, battendo sia i serbi che la Svizzera, ma questo non può essere un alibi. Ivan Ilic ha giocato da titolare, ed è rimasto in campo per tutta la sfida, risultando uno dei pochi positivi tra tutta la squadra. Buone giocate per lui, soprattutto in fase di possesso, anche se poi è sempre mancato qualcosa in più. I numeri parlano di un 96% di precisione dei passaggi, di 2 passaggi chiave e di 3 contrasti vinti (ma anche di 6 possessi persi). Anche in mezzo alle difficoltà, l’ex Verona è comunque riuscito a fare del suo meglio.

Sosa vince il “derby” contro Walukiewicz

In campo ieri anche Croazia e Polonia, che hanno battagliato fino alla fine. La sfida tra le due nazionali ha visto andare in scena l’incrocio tra Sosa e Walukiewicz, due nuovi compagni di squadra che fin qui non hanno neanche avuto la possibilità di stare insieme. L’esterno ex Ajax ha fornito una bella prestazione, risultando efficace più in difesa che in attacco, ma non è stata da meno quella del polacco. Il centrale, infatti, è stato il migliore in campo degli ospiti insieme al portiere Skorupski. Tanti salvataggi – addirittura 6 – e intercetti, che non sono però bastati a evitare la sconfitta della propria nazionale.