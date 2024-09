Lo scozzese, che non ha preso parte agli impegni della propria nazionale, ha lavorato a parte al Fila nell’ultima settimana

In attesa che terminino tutte le partite delle nazionali, a breve Paolo Vanoli potrà tornare a contare su tutti i giocatori a disposizione. Essendo lunedì si può dunque già iniziare a pensare alla sfida contro il Lecce, in programma domenica alle ore 15. Sarà una sfida importantissima per i granata, che hanno la possibilità di dare continuità ai buoni risultati fin qui ottenuti e di affermarsi definitivamente. Per questo motivo, Vanoli avrà necessariamente bisogno di tutti gli uomini a disposizione. Tra questi anche Ché Adams, che è stato applaudito dai tifosi per aver detto no alla convocazione della Scozia e rimanere a Torino per recuperare la migliore condizione possibile. L’ex Southampton, infatti, ha lavorato a parte nell’ultima settimana a causa di un affaticamento, ma non dovrebbero esserci problemi in vista del Lecce.

Il ballottaggio con Sanabria

Le ultime due partite giocate hanno ovviamente lasciato un po’ di fatica in Adams, che ha dovuto fare i conti con un lieve affaticamento. Lo scozzese ha seguito un programma d’allenamento personalizzato, e adesso la situazione sembra apparentemente rientrata. Per Vanoli è fondamentale avere l’attaccante nelle migliori condizioni possibili, anche perché difficilmente l’allenatore potrà contare su Sanabria. L’ultima partita del Paraguay è in programma mercoledì notte, e questo significa che il numero 9 non potrà allenarsi prima di giovedì o venerdì. Dunque, Adams continuerà a lavorare da solo fin quando non sarà al 100%, e solo da quel momento in poi ritroverà il gruppo. Se sta bene, ovviamente la sua titolarità non è in discussione e lo si è visto nelle ultime uscite; ma se avrà bisogno di riposo iniziale nella sfida di domenica, allora è probabile che il mister possa affidarsi prima a Sanabria o addirittura Karamoh e poi a lui a gara in corso.