La classifica di Serie A verso l’Europa: la situazione dopo la venticinquesima giornata di campionato

Continua la Serie A e continua la rincorsa del Toro all’Europa. Al termine della giornata numero 25, il Toro si trova al decimo posto con 36 punti (con una partita in meno). Dietro ci sono Monza e Genoa a 30 punti, che non fanno paura per ora. Se il Toro ha vinto per 2-0 contro il Lecce, non tutte hanno vinto e la situazione è cambiata. Atalanta e Bologna hanno vinto e sono volate al 4^ posto, con ben 45 punti. I bergamaschi hanno battutto 3-0 in casa il Sassuolo, che ha sbagliato 2 rigori. Il Bologna invece ha fatto un’altra impresa, battendo per 2-1 la Lazio a Roma. Lazio in silenzio stampa, dopo l’arbitraggio di Maresca.

Napoli, Fiorentina e le altre

Torino che guadagna 2 punti sul Napoli e sulla Fiorentina. Il Napoli ha pareggiato in casa, 1-1 contro il Verona all’ultimo minuto. La Fiorentina invece, ha fatto 1-1 in trasferta, nel derby toscano contro l’Empoli di Nicola. Napoli che si trova a 36 punti, come il Toro. La Fiorentina invece si trova a 38 punti. Tre punti invece presi alla Lazio, prima dello scontro diretto. Adesso i biancocelesti sono a 37 punti.