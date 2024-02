Oggi visite in programma per Alessandro Buongiorno: il suo rientro in gruppo, dopo l’infortunio, si avvicina

Nonostante l’assenza di un pilastro come Alessandro Buongiorno, nelle ultime tre partite il Toro ha raccolto 5 punti. Adesso, il rientro in gruppo del numero 4 si avvicina. Oggi sono in programma le visite per lui: se tutto va bene, potrà lavorare con il gruppo. Controlli che saranno effettuati a Roma, dallo specialista che l’ha già visitato. Juric, la squadra e i tifosi sperano che sia così. Il classe 1999 si era fatto male durante Cagliari-Torino: lussazione alla spalla per lui, ma fortunatamente non era stato necessario l’intervento chirurgico. Ha sempre seguito la squadra da vicino durante le partite, allenandosi a parte in allenamento. Anche a livello spirituale, serve la sua presenza in gruppo e in campo.

Le parole di Juric

Juric ha confermato quanto detto sopra, prima di Torino-Lecce. In conferenza stampa aveva detto: “Buongiorno lunedì ha la visita di controllo, se tutto va bene dopo un’altra settimana spero di riaverlo con noi”. Parole ottimiste, di sollievo, dopo quanto aveva detto dopo l’infortunio: “A Buongiorno è uscita la spalla, dobbiamo vedere domani mattina ma credo che lo perderemo a lungo”. Finora, ha saltato le partite contro Salernitana, Sassuolo e Lecce. Non ci sarà giovedì contro la Lazio ma, se tutto dovesse andare per il verso giusto, potrebbe almeno tornare tra i convocati per la successiva trasferta in casa della Roma. Per il Torino sarebbe fondamentale recuperarlo.

Come sono andati gli altri

I suoi sostituti hanno finora avuto un rendimento altalenante: Sazonov, entrato bene contro Genoa e Cagliari, ha giocato titolare contro la Salernitana. In difesa il Toro, in generale, non ha concesso nulla. In fase di impostazione però, il georgiano è sembrato un po’ ingolfato. Contro il Sassuolo, dal 1′ minuto ha giocato invece Lovato. Prestazione da dimenticare per lui. Prima si è perso Pinamonti in occasione del gol dell’attaccante neroverde, poi ha rischiato di essere espulso ma è stato graziato da Orsato dal secondo giallo. Contro il Lecce però il numero 6 si è rifatto e ha fornito una prestazione convincente annullando prima Piccoli, poi Krstovic.