Bellanova e Zapata stanno vivendo un magic moment: ecco tutti punti che hanno portato al Toro in campionato

Raoul Bellanova e Duvan Zapata sono sulla bocca di tutti. I due stanno vivendo un momento magico: insieme trascinano il Toro. Tra gol e assist, sono i più decisivi e non c’è ombra di dubbio. Contro il Lecce, con i loro gol, hanno deciso la partita. Zapata in 21 partite giocate in Serie A con la maglia del Torino, ha fatto 7 gol e 3 assist. Anche quando non segna, si sacrifica, dando una grossa mano alla sua squadra. Bellanova invece, in 23 partite ha messo a referto 1 gol e 4 assist. Dopo un avvio complicato, adesso non lo ferma più nessuno sulla fascia destra. Ma quanti punti hanno portato al Toro quest’anno?

Bellanova-Zapata: i punti portati al Toro

Partendo dall’ultima partita, con i loro gol (uno a testa), hanno portato 3 punti. In tutto ne hanno portati ben 10. Contro l’Empoli, nell’1-0 in casa, gol di Zapata su assist di Bellanova. Stessa combinazione a Cagliari, nel 2-1 esterno e a Reggio Emilia nell’1-1 contro il Sassuolo. Dei 4 assist fatti da Bellanova, 3 sono stati per Zapata. Zapata invece, non ha fatto ancora assist per Bellanova. Dei 36 punti del Toro in classifica, 10 sono merito loro. Numeri confortanti e che fanno ben sperare per il futuro.

Le parole al miele per Duvan

Da quando è arrivato in estate, Bellanova ha lavorato sodo e adesso oltre che a essere il titolare, è entrato negli schemi di Juric alla perfezione. Duvan invece, è sempre più coccolato da Juric. Prima di Torino-Lecce, Juric ha detto: “Dal primo giorno ha dimostrato di essere un giocatore di spessore. Adesso sta giocando con una continuità pazzesca e deve continuare così”. Proverà fino all’ultimo a portare il Toro in Europa, aiutato dalla spinta e dagli assist Bellanova, oltre che dai gol di Zapata. Se poi a segnare fosse anche il terzino, come avvenuto contro il Lecce, nessuno di certo se ne lamenterebbe.