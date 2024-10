Il difensore dovrà vedersela con Thuram e Lautaro, con l’obiettivo di fermarli insieme ai compagni di reparto

Il tempo degli esperimenti è finito: dopo 6 partite di Serie A il Torino si trova al 5° posto, dietro le super big del campionato. Il grande inizio di stagione ha portato entusiasmo all’ambiente, e ora si vuole dare continuità a quanto di buono fatto vedere. Non sarà semplice però nel prossimo turno, contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri vengono da due vittorie consecutive, e sono subito ripartiti dopo il derby perso. È ripartito anche Lautaro Martinez, deludente nelle prime gare ma autore di 3 gol nelle ultime due sfide; e questa non può che essere una brutta notizia per i granata. Vanoli dovrà contare su Saul Coco per fermare l’argentino e tutto l’attacco nerazzurro.

Coco contro Lautaro e Thuram

Se la difesa dell’Inter non è più un muro invalicabile come nella scorsa stagione, l’attacco è pressoché rimasto lo stesso, se non più forte. A Lautaro e Thuram si è aggiunta un’altra macchina da gol come Taremi, che si è sbloccato in Champions League. Sarà molto complicato per la difesa – ancora in costruzione – del Toro fermare gli attacchi dei ragazzi di Inzaghi, ma Vanoli si affiderà alla leadership e alle qualità di Saul Coco. L’ex Las Palmas, arrivato per sostituire Buongiorno, è riuscito fin qui a non far rimpiangere l’ex numero 4. Ha sofferto un po’ dopo il rientro dal problema muscolare, ma è risultato comunque il miglior difensore per distacco di questo inizio di campionato. È lui l’imprescindibile dell’allenatore, la guida del reparto, a cui bisogna affidarsi contro i nerazzurri. Certamente la difesa è stato l’anello debole delle ultime sfide, ma è in partite come quella di sabato che spesso i grandi difensori si esaltano. La parola spetta al campo, ma molto passa anche dalla prestazione di Coco.