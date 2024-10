Le buone prestazioni dell’ultimo periodo potrebbero spingere Vanoli a schierare lo scozzese al fianco di Zapata

Non c’è più tempo per i rimorsi, bisogna subito ritrovare la vittoria. Il Torino si prepara alla difficile trasferta di San Siro, dove affronterà l’Inter campione d’Italia in carica. Sarà una sfida assolutamente complicata per i granata, i quali però possono contare sul fattore entusiasmo per cercare di creare grosse difficoltà ai nerazzurri. Scelte di formazione ancora da definire per Paolo Vanoli, il quale non sarà in panchina a causa del rosso rimediato contro la Lazio, ma qualche indizio porta a pensare che possa esserci un cambio in attacco. Le recenti brutte prestazioni di Sanabria e il contemporaneo gran momento di forma di Adams, infatti, potrebbero spingere il tecnico a schierare lo scozzese dal 1′.

Adams verso la titolarità

Nonostante le condizioni attuali totalmente differenti, Adams e Sanabria si sono fin qui divisi le titolarità: 4 a testa. Vanoli ha inizialmente dato fiducia al paraguaiano, poi ha scelto per tre volte di fila l’ex Southampton e nelle ultime due gare ha di nuovo schierato il numero 9. Quest’ultimo non ha però mai risposto davvero bene – tranne che a Verona -, mentre Ché, anche da subentrato, è praticamente riuscito quasi sempre a lasciare il segno. Anche i numeri sono dalla sua parte, con i 4 gol e 2 assist che lo rendono fin qui il giocatore più decisivo dell’intera rosa. Numeri da vero big, che non può ancora partire dalla panchina per far spazio a questo Sanabria.

Adams e Zapata: le armi contro l’Inter

Per questo motivo, Vanoli sta pensando seriamente di tornare a schierare lui titolare a San Siro, sfruttando l’ex Betis e Karamoh per la seconda parte di gara. Adams è in totale fiducia, e ha inoltre mostrato una grande intesa con Zapata: dunque, dovrebbe toccare a loro due scardinare la difesa di Inzaghi. Per Ché, se fosse confermata la sua presenza dal 1′, sarebbe la prima volta da titolare a San Siro, dopo che contro il Milan era subentrato.