Comunicato della Maratona: "Lasciamo la curva vuota" - Toro.it

Ultras contrari alle norme anti-Covid: “Mascherine, distanziamento e posti limitati non sono compatibili con il nostro modo di vivere il calcio”

Nelle prossime settimane gli stadio, dopo diversi mesi, potrebbero essere riaperti al pubblico, anche se con diverse limitazioni per quanto riguarda il numero di spettatori consentito. Limitazioni, dovute all’attuale situazione sanitaria e alle norme per contrastare la diffusione del Coronovirus, che trovano però contrari gli ultras del Torino, che hanno diffuso un comunicato invitando i tifosi a disertare la curva Maratona.

Torino, il comunicato della Maratona

Questo il comunicato firmato La Maratona: “Lasciamo la curva vuota. Da sempre siamo il 12° uomo in campo, luogo di aggregazione e passione. Pertanto, non intendiamo piegarci alle attuali normative che vorrebbero trasformare il mondo del tifo in un mondo di spettatori-burattini: posizionati su seggiolini e sorvegliati a vista per ogni spostamento non giustificato. Mascherine, distanziamento e posti limitati non sono compatibili con il nostro modo di vivere il calcio. I gruppi organizzati, per le suddette ragioni, si discostano da questo sistema e comunicano che non entreranno allo stadio né in casa né in trasferta, fino a che la situazione non tornerà a concederci di esprimere la nostra passione come abbiamo sempre fatto. Invitiamo i tifosi a disertare la Maratona”.