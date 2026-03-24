Il componente della CAN, in rappresentanza dell’AIA a Open VAR, ha parlato del discusso rigore al Torino

Nel corso dell’odierno appuntamento con Open VAR, in onda su DAZN, Mauro Tonolini, componente della CAN in rappresentanza dell’AIA, ha affrontato, tra i vari temi arbitrali del weekend, anche il discusso contatto tra Pavlovic e Simeone, che ha portato all’assegnazione del calcio di rigore in favore del Torino, poi trasformato da Vlasic. Tonolini ha giudicato corretta la valutazione finale, pur sottolineando alcuni aspetti migliorabili.

Tonolini: “Non siamo contenti della revisione”

Di seguito le sue parole sull’episodio: “La decisione è corretta. Arriviamo con una review un po’ faticosa. Non siamo contentissimi della revisione, ci abbiamo messo tanto, forse troppo. Le review troppo lunghe possono incrementare dubbi e aspettative. Le immagini mancano di uno zoom sul punto di contatto che poteva rendere maggiormente chiara le motivazioni della scelta effettuata“.

“Pavlovic volta le spalle al pallone, si disinteressa. L’unico obiettivo è fermare Simeone e lo fa con la mano sul volto: è calcio di rigore. Se lo stesso contatto fosse avvenuto sulla spalla del giocatore forse parleremmo di un’altra decisione. Il processo poteva essere più veloce“.

Tonolini, quindi, pur confermando la correttezza della decisione presa in campo, ha evidenziato come la gestione dell’episodio avrebbe potuto essere migliore da parte di Fourneau: “Fourneau aveva la possibilità di fischiare subito rigore. Se lo avesse fatto avremmo avuto meno problematiche nel gestire la situazione. La decisione poteva essere presa in maniera migliore“.