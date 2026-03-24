Il portiere granata dopo aver perso il posto di titolare al Torino è stato anche escluso dai convocati dell’Uruguay: Mondiale a rischio

Piove sul bagnato per Franco Israel, che dopo essere stato declassato a secondo portiere del Torino ha ora perso anche il posto con l’Uruguay, che non l’ha convocato per la pausa delle nazionali di marzo.

Il portiere è arrivato nel corso della scorsa sessione di mercato estiva da un club competitivo come lo Sporting per arrivare al Torino in cerca di minutaggio e continuità in campo. Uno dei fattori che l’ha portato ad accettare il trasferimento è stato infatti la possibilità di distinguersi nel corso della stagione per cercare di rientrare tra i convocati dell’Uruguay nel prossimo Mondiale, ma ad oggi, la sua prossima presenza sembra fortemente a rischio.

La mancata chiamata in nazionale

Israel a inizio stagione sembrava essere destinato a diventare il nuovo portiere titolare del Torino, ma dopo le prime ondate consistenti di gol subiti nelle prime giornate del campionato è stato declassato al ruolo di secondo portiere. Nonostante un rendimento non sempre brillante nelle partite in cui è stato chiamato in causa, Israel a ottobre si era comunque guadagnato un posto tra i convocati dell’Uruguay per le amichevoli internazionali contro Repubblica Dominicana e Uzbekistan, squadra contro cui ha giocato da titolare.

Il Mondiale a rischio

La mancata convocazione con la nazionale per la pausa di marzo potrebbe essere un primo segnale di allarme per Israel, che visto il ridotto minutaggio avuto con il Torino potrebbe rischiare concretamente di dover saltare per scelta tecnica il prossimo Mondiale. Ribaltare la gerarchia dei portieri verso il termine della stagione potrebbe essere un obiettivo decisamente arduo, ma con la pausa a disposizione, Israel cercherà di convincere D’Aversa di permettergli di ritrovare qualche minuto in campo che possa aiutarlo a rientrare tra i possibili convocati dell’Uruguay.