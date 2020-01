Conti, giallo... sui gialli: quante volte è stato ammonito? - Toro.it

La polemica impazza sui social: quante volte è stato ammonito Conti durante Milan-Torino di Coppa Italia? La risposta è: una sola. Ecco perché

Le polemiche di Mazzarri e del Torino, dopo la sfida contro il Milan di Coppa Italia, si sono concentrate tutte sulla mancata espulsione di Ante Rebic, reo di aver colpito con una gomitata volontaria (e violenta) Armando Izzo. Ma ad alcuni tifosi granata non è sfuggito un altro particolare, che ha alimentato dubbi e polemiche sui social. Quante volte è stato ammonito il rossonero Andrea Conti? Due, stando alla grafica della Rai, che ha trasmesso l’incontro. Eppure il numero 12 è rimasto in campo. Il perché lo si trova analizzando attentamente le immagini.

Due ammonizioni allo stesso giocatore in Milan-Torino? Facciamo chiarezza

L’equivoco sta tutto nell’azione che avrebbe portato alla prima (presunta) ammonizione. Siamo al minuto 74: Verdi sguscia sulla sinistra, trova la prima opposizione fallosa di Krunic – un leggero sgambetto – e poi la successiva di Conti. L’arbitro Pasqua indica, con mimica inequivocabile, di aver fischiato il primo dei due falli e ne punisce l’autore, ovvero il numero 33.

Ma la grafica di Rai 1 indica erroneamente che il giallo è stato sventolato all’ex Atalanta. Un errore, dunque, non di Pasqua né del VAR (che, lo ricordiamo, ha potere d’intervento sugli scambi di persona, ma non è stato questo il caso), bensì della regia che seguiva la sfida. Nessun dubbio, invece, sull’unica ammonizione presa da Conti: minuto 93, fallo netto – ancora su Verdi – e cartellino. Di seguito alleghiamo un video che mostra, in successione, i due episodi.