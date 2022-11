Diramata la lista delle due Nazionali che prenderanno parte a Qatar 2022, presenti i due giocatori granata che partiranno a breve

Il ct della Svizzera Murat Yakin e quello della Croazia Zlatko Dalic, hanno diramato la lista dei convocati per il mondiale in Qatar. Nei 26 convocati svizzeri oltre a Rodriguez c’è anche Aebischer del Bologna. In quelli della Croazia invece oltre a Vlasic ci sono: Pasalic (Atalanta), Brozovic (Inter) e Erlic (Sassuolo), escluso Brekalo.

I convocati della Svizzera

Di seguito riportate le scelte di Yakin:

Portieri: Gregor Kobel, Philipp Köhn, Jonas Omlin, Yann Sommer.

Difensori: Manuel Akanji, Eray Ervin Cömert, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Silvan Widmer.

Centrocampisti: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Edimilson Fernandes, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Djibril Sow, Renato Steffen, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Denis Zakaria.

Attaccanti: Breel Donald Embolo, Noah Okafor, Haris Seferovic, Ruben Vargas.

I convocati della Croazia

Di seguito riportate le scelte di Dalic:

Portieri: Livakovic, Ivusic, Grbic.

Difensori: Vida, Lovren, Barisic, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Stanisic, Erlic, Sutalo.

Centrocampisti: Modric, Kovavic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Maier, Jakic, Susic.

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Petkovic, Orsic, Budimir, Livaja.