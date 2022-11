Questa sera in Torino-Sampdoria, Linetty scenderà in campo dal primo minuto contro la su ex squadra, che in estate lo ha cercato

Appuntamento a questa sera, quando alle 20:45 il Toro scenderà in campo contro la Sampdoria, allo Stadio Grande Torino. Come detto ieri in conferenza stampa dal tecnico Ivan Juric, dopo il turno di squalifica il centrocampista polacco Karol Linetty sarà titolare. Il classe 1995 collezzionerà così la sua 14^ presenza stagionale tra campionato e coppa, e lo farà proprio contro la sua ex squadra, che nell’ultima sessione di calciomercato lo ha cercato nuovamente.

Un inizio difficile in granata

Linetty è stato prelevato dal Lech Poznan per 3 milioni nel 2016, e ha trascorso ben quattro stagioni tra le fila dei blucerchiati. Alla Sampdoria si è fatto notare e con l’arrivo in granata di un tecnico che lo aveva già allenato a Genova, Marco Giampaolo, è stato acquistato nel 2020 per 10 milioni di euro a titolo definitivo. La prima stagione si rivela sotto le aspettative: 30 presenze totali, condite da un solo gol, 0 e 6 cartellini gialli.

L’arrivo di Ivan Juric

Con l’arrivo dell’allenatore croato, Linetty gioca di meno, ma si rivela duttile e sempre a disposizione per coprire più ruoli in campo. In totale 18 presenze, con 3 assist, 0 gol e 2 ammonizioni. In questa stagione invece, complici anche i mancati arrivi di centrocampisti richiesti da Juric in estate, ha saputo guadagnarsi la fiducia del tecnico e ha già disputato 13 partite. Nonostante le 5 ammonizioni, e il turno di squalifica appena scontato, si è dimostrato una buona alternativa da alternare al duo Lukic-Ricci in mezzo al campo. In estate Giampaolo, che era ancora alla guida della Sampdoria, lo aveva chiamato in blucerchiato per un romantico ritorno. Ma il Toro aveva bisogno di centrocampisti, numericamente parlando, e inlotre poteva fare affidamento su un giocatore già alle terza stagione in granata.

Karol Linetty