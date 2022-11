Nel match tra Torino e Sampdoria saranno cinque gli ex: ben quattro sponda blucerchiata e solo uno sul fronte granata

Siamo agli sgoccioli per l’inizio di uno dei turni infrasettimanali del campionato di Serie A. Turno nel quale il Toro andrà ad affrontare tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino la Sampdoria. Una sfida che si preannuncia molto, ma molto combattuta dato che sia i granata che i liguri sono reduci da una sconfitta rimediata nell’ultima giornata di campionato disputata. E sarà un match, come capita praticamente sempre, con degli ex. Nella rosa dei blucerchiati sono presenti 4 giocatori con un passato all’ombra della Mole sponda granata. Troviamo Fabio Quagliarella, che dopo aver fatto parte del settore giovanile granata ha vissuto due esperienze con addosso la maglia del Toro, Nicola Murru, che ha avuto una breve e sfortunata esperienza nel club piemontese, Tomas Rincon, che è stato un giocatore del Toro dall’estate del 2017 fino a gennaio del 2022, e infine Manuel De Luca, che ha giocato nel settore giovanile granata arrivando a esordire in prima squadra il 3 gennaio 2018 nel match di Coppa Italia tra la Juve e il Toro. Match vinto 2 a 0 dai bianconeri.

Linetty: l’unico granata che ha vestito la maglia della Sampdoria

Invece, se si guarda in casa Toro, c’è solamente un giocatore che ha un passato in maglia blucerchiata e cioè Karol Linetty. Il giocatore a Genova ha vissuto un’esperienza sicuramente molto positiva e infatti non è un caso che la Sampdoria nelle scorse sessioni di calciomercato abbia provato più volte a riportare in Liguria il centrocampista polacco, senza però mai riuscirci. Non è da escludere che il ds blucerchiato Daniele Faggiano ci possa riprovare a gennaio. Ma adesso è troppo presto per pensare al mercato e sono tutti focalizzati solo sul presente. Quello che è certo è che per Linetty la partita contro la Sampdoria non è e non sarà mai come tutte le altre.