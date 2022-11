Dopo l’esonero di Giampaolo, la Sampdoria è stata affidata a Stankovic ma con l’allenatore serbo è arrivata una sola vittoria

All’Olimpico Grande Torino questa sera si giocherà la partita tra il Torino di Juric e la Sampdoria di Stankovic. I granata cercheranno di prendersi tre punti importanti per tentare, dopo la pausa per il Mondiale, l’assalto alla zona che dà accesso ad una competizione europea, la Sampdoria ha bisogno di fare più punti possibili per allontanarsi dalla zona retrocessione e non rischiare di subire lo stesso destino subito dai loro rivali del Genoa la scorsa stagione: la retrocessione. La Sampdoria dopo un pessimo inizio di campionato sotto la guida di Marco Giampaolo è stata affidata a Dejan Stankovic ma anche con l’allenatore serbo i punti faticano ancora ad arrivare: solo una vittoria conquistata, pesantissima nello scontro diretto con la Cremonese, un pareggio e tre sconfitte.

Il Toro giocherà contro una squadra molto difensiva e che segna poco

La formazione ligure sta dimostrando di avere diversi problemi in fase realizzativa, nonostante la presenza in rosa di giocatori come Caputo e Gabbiadini, e non a caso il suo è il peggiore attacco della serie A con appena 6 gol messi a segno a fronte di 23 subiti da Audero. I giocatori di maggiore qualità sono Djuricic e Sabiri, con quest’ultimo però che sarà costretto a saltare la partita contro il Torino a causa di un infortunio. Il gioco della Sampdoria è molto incentrato sul difendersi e cercare di far male con i contropiedi e sui calci piazzati, un ruolo fondamentale nella fase di non possesso ce l’ha l’ex granata Rincon, diventato dallo scorso gennaio una pedina importante dello scacchiere blucerchiato dopo essere stato scartato da Juric.