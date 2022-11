Nonostante la sconfitta contro il Bologna, Lukic si dimostra ancora una volta preciso dagli undici metri: è lui il rigorista granata

Solito lancio lungo di Milinkovic-Savic, Miranchuk si invola verso la porta avversaria ma viene steso da Locumi: calcio di rigore. Quello di ieri è stato il primo rigore assegnato in campionato a favore dei granata, e non poteva che essere lui a batterlo: Sasa Lukic. Il serbo fa così 4/4 dagli undici metri con i granata, con una percentuale realizzativa del 100%.

Il primo contro lo Spezia

Il primo rigore battutto dal numero 10 è stato lo scorso anno, nella stagione 2021/2022, precisamente in Torino-Spezia 2-1 del 23 aprile 2022. Dopo 5 minuti di gioco (in assenza di Belotti), prende il pallone e spiazza Provedel dal dischetto, poi la chiude su azione al 69′ con la sua prima doppietta al Toro. Rigore preciso: palla da una parte e portiere dall’altra.

La doppietta a Bergamo

A Bergamo contro l’Atalanta il 27 aprile 2022, nel pirotecnico 4-4 finale, vengono assegnati addirittura due calci di rigore ai granata. Entrambi realizzati da Lukic, che batte Musso due volte. Questa volta il portiere argentino intuisce entrambi i tiri, ma sono talmente precisi, come quello di domenica a Bologna, da finire in rete. Al Torino non capita spesso che venga assegnato un calcio di rigore, ma se capita, lo specialista c’è.