I convocati per Torino-Parma, prima sfida dei granata dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19: le liste di Moreno Longo e Roberto D’Aversa

Ore 19.30 di sabato 20 giugno, riparte ufficialmente la Serie A 2019/2020 che tornerà con in programma, tra le altre, Torino-Parma, valida per il recupero della 25^ giornata di campionato. Per Longo e D’Aversa è così arrivato il momento di stilare la prima lista convocati dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19: una convocazione delicata per i granata che saranno obbligati a puntare al massimo risultato possibile per iniziare la scalata verso la salvezza. Mentre per il Parma il ritorno in campo coinciderà con la ripresa della corsa ad un posto in Europa. Di seguito l’elenco dei convocati di Torino e Parma.

Convocati Torino-Parma, le scelte di Longo

In attesa di comunicazioni ufficiali

Convocati Torino-Parma, le scelte di D’Aversa

Sono 22 i giocatori convocati da Roberto D’Aversa per la gara contro il Torino in programma domani, sabato 20 giugno, alle 19:30 sul campo del Grande Torino. Tra i crociati, presente Gervinho mentre non ce la fa Inglese. DI seguito l’elenco completo dei convocati del Parma:

Portieri: Colombi, Radu, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Regini;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani, Kucka, Kulusevski, Kurtic, Scozzarella;

Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati.