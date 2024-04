I supplementari conclusi sull’1-1 portano la gara ai rigori. Il serbo spara alto e apre la strada per il successo targato Berenguer

Dopo quarant’anni e sei finali perse, è l’Athletic Bilbao ad aggiudicarsi la Coppa del Re. Una lunga notte a Siviglia. Sono infatti serviti addirittura i rigori a stabilire il vincitore nell’incontro tra i baschi e il Maiorca, dopo i tempi supplementari conclusi sull’1-1. La lotteria degli undici metri ha visto protagonisti due ex giocatori del Torino. Per uno la gloria, per l’altro i rimpianti e la delusione. Si tratta di Alex Berenguer e Nemanja Radonjic. Lo spagnolo in forza all’Athletic, il serbo da gennaio al Maiorca.

Berenguer inserito nell’extra-time

A sbloccare il risultato è il Maiorca al minuto 21 con Dani Rodriguez, in un’azione caratterizzata da un lungo batti e ribatti. Da lì un instancabile forcing offensivo dell’Athletic, che si materializza nel gol al 5’ della ripresa con Nico Williams a offrire il tredicesimo assist della sua stagione a Sancet per l’1-1 protrattosi anche oltre il 90’. Ai supplementari il tecnico basco Ernesto Valverde inserisce Raul Garcia, Muniain e appunto l’ex granata Alex Berenguer. Nulla di fatto, perché la parità non si schioda e si è costretti a decidere il nuovo proprietaria della coppa attraverso i calci di rigore.

Delusione Radonjic

I tiri dal dischetto cominciano bene per il Maiorca con Muriqi che fa centro, al contrario di Morlanes che se lo fa parare dopo il pari basco di Raul Garcia. L’Athletic mette così la freccia con Muniain. Tocca dunque a Nemanja Radonjic, subentrato al 74’ a Dani Rodriguez. Il giocatore di proprietà del Torino aveva trovato la rete nella precedente tornata di rigori nella semifinale con la Real Sociedad, che aveva garantito il pass ai maiorchini per l’ultimo atto della competizione. Questa volta invece il serbo tradisce le aspettative, sparando altissimo e mettendo definitivamente la strada in discesa agli avversari che segnano con Vesga e per ultimo Alex Berenguer. L’esterno in forza al Torino dal 2017 al 2020 mette la firma su una tanto attesa vittoria in coppa nazionale, la ventiquattresima della storia del club.