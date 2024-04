Vanja Milinkovic-Savic ha ancora dei limiti: contro l’Empoli la difesa non è stata perfetta e lui non ha rimediato

Nella partita contro l’Empoli, il Torino ha subito 3 tiri in porta e ha preso 3 gol. La difesa, in questo caso, non è stata perfetta come spesso lo è stata durante altre gare. Vanja Milinkovic-Savic, in particolare, se la difesa non è al top non riesce a rimediare. Sul secondo gol non poteva farci nulla, mentre sugli altri due poteva fare meglio, soprattutto nel primo. Questo conferma che il serbo ha ancora dei limiti. In occasione del primo gol, la difesa non si è mossa bene a seguito di una rimessa laterale. Cambiaghi, servito da Marin, ha calciato da fuori con il destro. Tiro molto potente, ma che ha bucato le mani al portiere del Toro. Sembrava un tiro parabile, vista anche la lunghezza dell’estremo difensore granata. Il portiere si è come abbassato, non distendendosi bene e mancando l’impatto con il pallone, necessario alla parata. Poteva fare meglio, senza nulla togliere al bel gol del 28 dei toscani.

Gli altri gol

Sul secondo gol, non ha colpe. La difesa del Toro ha ripiegato male e l’Empoli è stato letale in contropiede. Cancellieri, servito da Maleh, ha fatto partire un diagonale con il mancino imprendibile. Sul terzo invece, pesa l’errore di Bellanova. Però Milinkovic-Savic, è uscito troppo su Cacace. Da quella posizione, il terzino dell’Empoli, poteva solo mettere in mezzo. Per Niang è stato troppo facile fare centro. Il gol sarebbe, molto probabilmente arrivato lo stesso, ma il portiere ha letto male la situazione.

Le sue parole e il rendimento

Di passi in avanti, comunque, ne ha fatti. Ma le parate decisive, mancano. In questa Serie A, è a quota ben 14 clean sheet. Prima di Empoli-Torino, ha detto: “Il dato dei clean sheet è lavoro di squadra e per come difendiamo siamo quasi perfetti”. Come portiere, fatica ancora a fare la differenza. La fiducia in lui, però, continua ad essere totale. Ma per l’Europa, serve di più.