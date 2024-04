Partita assurda quella tra Empoli e Torino: i granata hanno subito solo 3 tiri in porta e… Hanno subito 3 gol decisivi

C’è delusione e amarezza in casa Toro dopo Empoli. Una sconfitta rocambolesca e anche meritata da un certo punto di vista. Questa volta, la difesa del Toro non ha funzionato bene. Analizzando le statistiche del match, c’è un dato che salta all’occhio. Il Torino ha subito solo 3 tiri in porta: il risultato? 3 gol subiti. Tutti e 3 erano gol evitabili da principio. Il primo di Cambiaghi e il secondo di Cancellieri forse un po’ meno, ma il terzo arriva da un errore individuale di Bellanova. Toro che in porta, invece, ha tirato 5 volte. Granata che dominano per quanto riguarda i tiri in generale: 19 contro 4. Numeri che ricordano molto la partita contro la Lazio, persa per 2-0 in casa.

Gli altri dati

Analizzando gli altri dati, si percepisce come il Toro abbia dominato, ma non sia stato furbo. Nell’atteggiamento, soprattutto nel primo tempo, qualcosa è mancato. Possesso palla schiacciante a favore del Toro: 65% contro il 35% dei toscani. Anche i passaggi, sono quasi il doppio: 520 contro 297. Molta più precisione nei passaggi per il Torino: 86% contro il 68%. Eppure, sono bastate 3 piccole disattenzioni per tornare a casa senza punti da un campo che, rimane ostico. Toro che non è stato cinico, ma che durante la gara, non ha mai dato l’impressione di poterla portare a casa.

Gioco spezzettato

I falli commessi, da entrambe le squadre, sono tanti: 13 a testa. Questo ha influito sul gioco, che è stato molto spezzettato. 2 ammoniti nell’Empoli e solo 1 nel Torino. Stessi numeri per quanto riguarda i fuorigiochi. Nei corner invece, dominio del Toro: ben 7 calci d’angolo battuti. L’Empoli, ne ha battuto 1. Uno di questi, battuto da Vojvoda, ha portato al momentaneo 1-1 di Zapata di testa. Toro che ha chiuso bene gli spazi, tranne che nei momenti decisivi.