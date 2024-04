Gli errori individuali, ultimo quello di Bellanova, hanno fatto perdere punti al Torino: ecco tutti gli errori e i punti persi

Contro l’Empoli, il Toro ha dimostrato di non essere pronto per l’Europa. Poi magari le cose andranno diversamente, ma al momento è quasi un dato di fatto. L’Empoli veniva da 4 partite perse e senza gol, in piena zona retrocessione: servivano i 3 punti. A compromettere anche solo il 2-2 finale, è stato un errore individuale di Raoul Bellanova. Al 94′, ha gestito male un pallone su Cacace. Convinto che potesse uscire sul fondo, ha protetto con il corpo. La palla però stava andando piano. Avrebbe avuto, a quel punto, il tempo di spazzare ma invece si è fatto rubare palla dal Neozelandese. Destro, sinistro, sinistro e palla per Niang che fa il 3-2 finale. Tutto questo sotto gli occhi di Spalletti ma soprattutto, dopo una grande partita con tanto di assist. Con questo errore, il numero 19 ha fatto perdere al Toro un punto. Ora però, in vista del derby, la testa va alzata subito.

Gineitis a Monza

Ovviamente, quello più recente non è stato l’unico errore individuale della stagione. Quello di Gvidas Gineitis, in Monza-Torino, aveva fatto perdere al Toro 2 punti. Nel secondo tempo, Toro in vantaggio con Ilic su assist di Zapata. Nel primo tempo, era stato annullato un gol regolare a Rodriguez. Dopo lo 0-1 al 55′, al 65′ errore del giovane lituano. Palla lunga e con un colpo di testa (lettura errata) ha servito Colpani per il gol del pareggio a tu per tu con Vanja Milinkovic-Savic. Anche in quel caso, disperazione a fine gara ma poi il giocatore, adesso out, si è ripreso alla grande.

Vanja nel derby e Gemello a Bologna

Ci sono poi stati anche errori da parte dei portieri. Milinkovic-Savic nel derby d’andata, ad esempio. Per ben 2 volte, prima al 47′ e poi al 62′, non è uscito e ha preso gol di testa da posizione ravvicinata. Risultato finale 2-0 con gol di Gatti e Milik. Anche Luca Gemello, nell’unica partita fatta, ha fatto un errore. In Bologna-Torino 2-0, sul primo gol di Fabbian. Il portiere ha calcolato male la traiettoria, uscendo a valanga con i piedi. Fabbian ha vinto il contrasto, ritrovandosi a porta vuota. Errori che pesano, in Serie A.