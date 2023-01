Dopo la partita in Coppa Italia contro il Milan è nato un coro per i due grandi protagonisti della vittoria a San Siro

“Bayeye, Bayeye, Bayeye e segna Adopo”, a leggerlo non rende, ma è il coro nato dopo il successo di San Siro contro il Milan in Coppa Italia che stato riproposto a gran voce dalla Maratona anche nel prepartita di Torino-Spezia. Durante la lettura delle formazioni i nomi di Brian Bayeye e Michel Adopo (entrambi inizialmente in panchina) sono stati accolti da grandi applausi e poi gli è stato dedicato il coro. Ecco il video: