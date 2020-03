Don Riccardo Robella: “Sarà un 4 maggio diverso”. Il video-messaggio ai tifosi

Don Riccardo Robella sceglie di lanciare un messaggio a tutto il popolo granata in questo momento di difficoltà, parlando anche del 4 maggio

Don Riccardo Robella, padre spirituale del Torino, ha scelto di lanciare un messaggio a tutto il popolo granata in questo momento di difficoltà causato dal coronavirus. “Popolo granata. É giunto il momento di far sentire la nostra voce tutti insieme. Mi rivolgo a tutti, dai dirigenti al piccolo tifoso nato ieri, che ha già la sua sciarpetta del Toro. Stiamo vivendo un momento non semplice, dove siamo costretti a stare lontani uno dall’altro. Siamo chiamati a lottare, ma questo non ci è nuovo, per quanto riguarda il destino sportivo, ma anche per alcune cose che sono successe nella nostra vita di ciascuno di noi. Attraversiamo questo momento insieme, anche se a distanza. Vi sto parlando da uno stadio virtuale che spero potremo riempire di nuovo, in maniera reale.“.

Don Riccardo: “Sarà un 4 maggio che ciascuno di noi porterà nel cuore”

Don Riccardo parla anche del 4 maggio, facendo riferimento al tremendismo granata: “Nella nostra storia abbiamo vissuto tante tragedie, è vero. Ma da tutte siamo stati capaci di rinascere, di risollevarci, di venirne fuori. E lo faremo anche questa volta, con la nostra caratteristica, il tremendismo, ricostruendo meglio, qualcosa di più bello e di più grande. Coraggio, fratelli!”. Poi, come già aveva anticipato in una intervista pubblicata sulle nostre pagine, Don Robella ha spiegato che sarà un 4 maggio diverso. “Non sappiamo ancora come potremo viverlo. Ma sarà un 4 maggio che ciascuno di noi porterà nel cuore, nel quale dovremo segnare anche la nostra riscossa. Dovremo dare prova di maturità, dove non solamente pensiamo a noi. Diventiamo anche esempio e aiuto per tutti gli altri”.

L’appello del cappellano del Toro

Conclude con un appello a tutti: “Dobbiamo essere vicini anche a quei tifosi con cui fino a ieri ci siamo presi, ma che stanno soffrendo come noi e più di noi. Formiamo un’unica famiglia, che ci permetterà ancora una volta di essere luce per tutti. Conto su di voi e voi contate su di me. Restiamo uniti e attraversiamo questo momento fino a quano anche noi potremo tornare a tifare e ad urlare “Forza Toro“!“

Ecco il video di Don Riccardo Robella.