Coronavirus, gli effetti sulla rosa: quella del Toro vale 71 milioni in meno

Il CIES ha condotto uno studio sugli effetti del coronavirus sui maggiori 5 campionati europei: il valore della rosa del Toro è scesa a 156 milioni

Il CIES, l’International Center for Sports Studies, ha voluto condurre uno studio sui 5 maggiori campionati di calcio europei ed in particolare, sugli effetti che il virus potrebbe avere riguardo al valore delle rose delle rispettive squadre. Il calo medio stilato per ogni cartellino è di circa il 28%, quasi un terzo del prezzo complessivo. Una ripercussione decisamente drastica, vista la situazione già poco florida. Per quanto riguarda il Torino, sono circa 71 i milioni totali che verrebbero sottratti al peso attuale della rosa.

La Serie A rischia di essere il campionato più danneggiato

I granata dispongono attualmente di un organico che varrebbe circa 227 milioni, con alcuni pezzi pregiati come Sirigu e Belotti. Il coronavirus porterebbe via ben 70 milioni, facendo calare la cifra a 156. La somma corrisponde al 31.3% circa e non aiuta i granata, così come gli altri club in Europa, tutti nella medesima situazione.

L’esempio portato avanti dal CIES è Paul Pogba che da 65 milioni, passerebbe a 35. In totale però il danno potrebbe essere superiore alle aspettative: i club europei scenderebbero da 32,7 miliardi di euro a 23,4 miliardi e la Serie A rischia di essere il campionato più dnneggiato, con ben 2.9 miliardi.

La classifica stilata dal CIES

Nella classifica generale, l’Olympique Marsiglia risulta essere in vetta, con -37.9%. Subito dopo figura l’Inter, club più danneggiato in Serie A (a -35,7%, cioè -276 milioni) seguita da Hellas Verona e Spal. Per quanto riguarda invece i calcoli relativi al nostro campionato, i nerazzurri sono in vetta, seguiti da gialloblu, estensi, Lazio e Cagliari. Il Toro è in sesta posizione, con il suo calo di 71 milioni.

I meno danneggiati sono Brescia, Atalanta e Lecce. Quest’ultimo perderebbe infatti solamente 8 milioni ed è quindi in ultima posizione. I danni stimati sono comunque enormi e mettono in allarme l’intero calcio europeo