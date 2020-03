L’idea di Cairo: partite gratis nel prossimo campionato agli abbonati

Se la serie A 2019/2020 non dovesse riprendere, Cairo valuta di offrire agli abbonati nella prossima stagione le sette partite casalinghe mancanti

Mai come in questo periodo nel mondo del calcio certezze non ce ne sono. Solo ipotesi, nell’attesa che l’emergenza sanitaria diventi un ricordo e la vita di tutti possa tornare alla normalità. Tra le ipotesi c’è anche quella, sostenuta pure da Urbano Cairo, che il campionato possa non riprendere: in questo caso, tra i vari problemi che le varie società dovranno affrontare c’è anche quello del rimborso dei tifosi che avevano sottoscritto l’abbonamento per seguire tutte le partite casalinghe della propria squadra del cuore.

Rimborsi agli abbonati del Torino: l’idea di Cairo

“Hanno diritto ad essere rimborsati, dobbiamo studiare la forma” ha dichiarato a tal proposito Cairo. E un’idea il presidente del Torino la sta già valutando: offrire, ai propri abbonati, le sette partite casalinghe mancanti di questa stagione nel prossimo campionato. “Potrebbe essere una cosa da fare” ha spiegato il patron granata ai microfoni di Radio 1.

Le partite che la squadra di Moreno Longo dovrebbe ancora giocare dell’attuale serie A sono quelle contro Parma, Udinese, Lazio, Brescia, Genoa, Hellas Verona e Roma.

Riprendere o no il campionato? Presidenti divisi

Prima di valutare più approfonditamente l’ipotesi di consentire il prossimo anno l’ingresso gratuito agli abbonati per alcune partite, o qualunque altra ipotesi sul tema rimborsi, Urbano Cairo e gli altri presidenti di serie A dovranno capire se il campionato potrà riprendere oppure no. Il fronte di coloro che vorrebbero interrompere la stagione si sta allargando sempre di più, dopo Massimo Cellino e Massimo Ferrero, anche il patron granata si è detto favorevole a non tornare in campo. Sul fronte opposto, invece, a spingere per il ritorno in campo sono per lo più Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis.