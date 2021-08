Definito il passaggio di Correa all’Inter: l’attaccante è vicinissimo alla firma, il Gallo non è più nei piani dei nerazzurri

Una trattativa che è in continua evoluzione, quella che riguarda Correa e il suo passaggio all’Inter. L’attaccante è in cima alla lista dei desideri di Inzaghi ed è la prima scelta dei nerazzurri, che nelle ultime ore sono andate a scontrarsi con un Lotito non intenzionato a cedere e a svendere. Ora però l’accordo sembra essere ad un passo: 30 milioni offerti dall’Inter, 35 la richiesta della Lazio, probabilmente si chiuderà a 31 nelle prossime ore. Il sì dei biancocelesti e l’accordo tra le parti allontanano quindi Belotti, per il quale l’Inter si era mossa preventivamente, per non rischiare di restare a bocca asciutta da un eventuale no di Lotito.