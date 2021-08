Contro l’Atalanta, Sanabria è stato il più produttivo offensivamente. Mandragora è il re dei passaggi chiave

Il calcio spesso non perdona e lo sa bene il Toro di Juric. All’esordio in Serie A 21/22, i granata hanno raccolto una sconfitta bruciante contro l’Atalanta. Non è infatti bastata la prestazione gagliarda messa in campo da Belotti e compagni, che hanno pagato qualche disattenzione difensiva di troppo nel finnale. Non è però tutto da buttare quanto visto sabato sera, anzi. Tra le note liete dei granata spiccano infatti due giocatori in particolare: Tonny Sanabria e Rolando Mandragora, entrambi piuttosto birllanti anche dal punto di vista delle statistiche.

Toro, Sanabria domina a livello offensivo ma manca di cinismo

Il Torino ha dominato su diversi fronti a livello di numeri. In particolare sul frotne offensivo, i granat si sono fatti vedere di più mancando però di cinismo. Il giocatore che ha creato di più offensivamente è ccomunque uno degli uomini di Juric. Inserito titolare, Sanabria è riuscito a proporsi in diverse occasioni, cercando spesso di fare da sponda ai compagni ed a servirli. Gli scambi con Pjaca e Linetty si sono più volte rivelati efficaci, permettendogli di dare vita a 4 tiri di cui 3 in porta, pari alle occasioni da gol (sempre 3). Il numero 19 della formazione si è inoltre distinto per i dribbling (3 al pari di Muriel, che gli sono valsi il titolo di miglior granata sotto questo punto di vista).

Toro, Mandragora è il perno del centrocampo di Juric

Se in attacco però, il paraguaiano si è visto rubare la scena da Belotti, lo stesso non è accaduto con Mandragora a centrocampo. Una prestazione che lo ha visto essere presente nella manovra granata con continuità, fattore venuto meno in passato. L’intermittenza, che ha spesso caratterizzato l’andamento delle sue partite, è finalmente venuta meno, lasciando presagire un inserimento particolarmente efficace all’interno del 3-4-2-1 di Juric. In vetta alla classifica dei passaggi chiave (2 totali), dei passaggi riusciti (44 totali) al pari di Djimsiti e delle palle giocate (69), si è però distinto anche sul fronte offensivo. Alle spalle di Sanabria con 3 tiri realizzati e 2 occasioni da gol, può diventare il vero perno del centrocampo granata.