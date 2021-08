Oggi il Torino tornerà ad allenarsi al Filadelfia: in dubbio Bremer e Lukic. Ansaldi, Millico e Kone verso il recupero

Dopo la sconfitta con l’Atalanta, è di nuovo tempo di tornare al lavoro per Juric ed i suoi. Sabato c’è infatti la Fiorentina ad attenderli ed il tempo per prepararsi è poco. Oggi il Toro tornerà quindi al Filadelfia per riprendere con gli allenamenti dopo un giorno di stop concesso dal tecnico alla squadra. Tante le novità sul fronte infermeria. Primo fra tutti Gleison Bremer, uscito in anticipo dalla partita a causa di un problema. Le condizioni del brasiliano non preoccupano, ma verrà comunque monitorato. Chi invece resta un’incognita maggiore è Sasa Lukic. Anche il serbo è stato costretto ad uscire prima del previsto a causa di un problema muscolare ai flessori. Lo attendono ulteriori accertamenti. Buone notizie per quanto riguarda invece i lungodegenti Ansaldi, Millico e Kone. Il programma personalizzato degli ultimi giorni ha portato frutto e potrebbe essere finalmente volto al termine. Sono pronti a rientrare in gruppo e soprattutto a disposizione.