Il gioiello del Torino Wilfried Singo è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore ivoriana

Storie da favola esistono e quella di Singo appartiene alla categoria. Il giovane talento del Torino, ha infatti coronato un sogno dopo l’altro, fino al raggiungimento di uno dei traguardi più ambiti per un calciatore: quello di rappresentare la propria Nazione. Dalla Primavera all’esordio in prima squadra, fino a diventare una presenza fissa nell’undici titolare del Torino, il giovane si è piano piano messo in luce e non è passato di certo inosservato agli occhi del CT Patrice Beaumelle. Nella lista dei ventiquattro convocati della Costa d’Avorio, compare anche il nome del giocatore del Torino, chiamato per la prima volta.

Costa d’Avorio, in programma due amichevoli per Singo

Il giovane ha quindi l’occasione di rappresentare il proprio Paese nelle due sfide che si giocheranno ad inizio giugno. La prima, in programma per sabato 5 giugno, vedrà la Costa d’Avorio impegnata in un’amichevole contro il Burkina Faso ad Abidjan. L’altra invece, prevista per il 12 giugno, sarà contro il Ghana a Cape Coast.

Di seguito il tweet della Nazionale maggiore della Costa d’Avorio co i nomi dei convocati.