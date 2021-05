Il Comune ha dato l’ok per portare avanti il progetto del centro sportivo Robaldo, proposto dal Torino: ecco il comunicato completo

La questione Robaldo, il centro sportivo che il Torino ha intenzione di creare, è molto vicina alla parola fine per quanto riguarda le attese sull’avvio dei lavori. Il Comune ha infatti emesso un comunicato per quanto riguarda il progetto, dichiarandosi favorevole al procedere della trafila necessaria all’avvio dei lavori. Manca però ancora la decisione della Giunta Comunale all’appello, l’ultimo tassello per cominciare ufficialmente.

Di seguito, il comunicato completo del Comune:

“Oggi si è riunita per la seconda volta la Conferenza dei Servizi comunali che deve esprimere il parere in merito alle opere di urbanizzazione previste all’esterno dell’impianto sportivo Robaldo di Strada Castello di Mirafiori.

Il Torino FC concessionario dell’impianto sportivo pubblico si è infatti impegnato a realizzare una strada di collegamento tra la viabilità pubblica e il Parco Sangone.

I servizi comunali competenti hanno infine annunciato il loro parere favorevole, accogliendo le ultime integrazioni che il Torino FC ha presentato ancora nella giornata di ieri.

L’intervento di riqualificazione consentirà di accedere alle attività presenti nel Parco, tra le quali gli Orti Urbani, doterà l’area di nuovi parcheggi, adeguata illuminazione pubblica, segnaletica stradale, sistemi drenanti e per lo smaltimento delle acque. Il tutto con una particolare attenzione al verde con il riposizionamento di alberate e le compensazioni previste dai Regolamenti.

Con il parere favorevole della Conferenza dei servizi si potrà procedere alla Deliberazione della Giunta Comunale, ultimo passaggio per il rilascio dei permessi di costruire e per la tanto attesa apertura del cantiere.

Il Comune intende al contempo precisare che il tempo d’attesa per il Permesso di costruire non è stato di 5 anni come da dichiarazioni riportate da alcuni organi di stampa, poiché il progetto è stato presentato dal Torino FC nel luglio 2019.“