Risolti gli ultimi problemi per il progetto del centro sportivo Robaldo: la situazione può sbloccarsi a breve

Si è svolta questo pomeriggio, la Conferenza dei Servizi che si prefiggeva di risolvere gli ultimi problemi legati al progetto del centro sportivo Robaldo. Il tavolo tra i tecnici ha avuto un esito positivo: ora la pratica che dovrebbe portare all’inizio dei lavori per la cittadella delle giovanili del Torino sembra a un passo dalla ratifica. Sulla base dell’incontro odierno verrà redatto un verbale, dal quale emergerà che tutti i nodi sono stati sciolti: un passaggio decisivo per vedere, finalmente, un cantiere in strada Castello di Mirafiori, poiché sarà la base di partenza per ottenere il definitivo permesso per costruire.

Robaldo, i prossimi passaggi per il Torino e il Comune

La questione del Robaldo è irrisolta dal 2016, da quando il Torino si era assicurato l’impianto dismesso che sorge tra via Artom e il Parco Sangone, in Circoscrizione 2. Da lì in poi era iniziato un iter travagliato, contraddistinto da discussioni e botta e risposta tra club e Palazzo Civico. L’ultimo dei quali è emerso dopo la pubblicazione di un video in cui il presidente del Toro, Cairo, offendeva più volte la sindaca Appendino. La Conferenza dei Servizi è servita per appianare le ultime divergenze sul progetto della società granata, in particolare quelle legate all’impianto di illuminazione. Ottenuto l’ok, il prossimo passaggio sarà in Giunta comunale: da lì arriverà il permesso di costruire. Tutti gli attori sono ottimisti: dovrebbe essere solo una formalità.