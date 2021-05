Il presidente granata Cairo è tornato a parlare della partita Lazio-Torino che sabato è valsa la salvezza aritmetica alla squadra di Nicola

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva tornando sulla partita Lazio-Torino che si è giocata martedì scorso. Dopo il match tra granata e biancocelesti c’è stato un litigio ch ha visto protagonisti Cairo e Immobile al quale sono seguiti diversi botta e risposta sui social. La Lazio ha poi pubblicato sul suo sito un comunicato contro Cairo. Il presidente granata ha così replicato: “Il comunicato della Lazio? Sono stato insultato tutta la partita. Alla fine ho detto basta, c’era tensione incredibile. Ho visto cose non belle, aggressioni e altro. Non è stato tutto perfetto dalla Lazio e alcune persone. I calciatori dicevano ai nostri ‘andate in B'”.

Cairo attacca Immobile: “Non mi piacciono i cascatori”

Il numero uno granata è poi tornato a parlare proprio di Ciro Immobile dichiarando: “Immobile? Il sangue agli occhi va benissimo. Mi piace di meno chi fa il cascatore o cerca rigori, protestando platealmente. Mi dispiace, c’era nervosismo. Per me tutto chiuso”. Il presidente ha così cercato di chiudere la vicenda che dopo martedì sera ha visto protarsi nella giornata di ieri con anche il ds biancoceleste Igli Tare che è intervenuto per difendere l’attaccante della Lazio.

Cairo sul futuro di Nicola e Belotti

Infine il presidente Cairo ha commentato la stagione del Toro, che ha trovato la salvezza a una sola giornata dalla fine del campionato, soffermandosi poi sul futuro di Nicola e Belotti. Cairo ha così dichiarato: “È stato un campionato complicato. Annata particolare, partiti male. Con Nicola abbiamo cambiato, buonissimo percorso. Confermarlo? Settimana prossima ci vediamo e decidiamo sul futuro. Belotti: parleremo anche con lui. C’è già contatto avviato tra suo procuratore e Vagnati, ma dobbiamo guardarci negli occhi”.