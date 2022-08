Il difensore olandese comincia nel miglior modo possibile la sua avventura al Toro, ora deve proseguire sulla strada intrapresa

Il Toro dopo la terza giornata di campionato di Serie A 22/23 rimane ancora imbattuto, si gode l’attraversamento di un periodo positivo nonostante diverse difficoltà e naviga nelle zone alte della classifica. I granata hanno battuto 2-1 la Cremonese e proprio nella partita contro i grigiorossi Ivan Juric ha avuto una bella sorpresa con l’esordio più che positivo di Perr Schurs. Il Toro ripone grandi aspettative nel difensore ex Ajax che è arrivato in granata prendendosi sulle spalle un’eredità molto pesante, quella di essere il sostituto di Gleison Bremer. Non sarà semplice per Schuurs non far rimpiangere il difensore brasiliano, ma non è neanche impossibile, soprattutto se si guarda la prestazione rimediata dal difensore olandese nel suo esordio con addosso la maglia del Toro. Un esordio super e bisogna pensare che è solo l’inizio. Tanti tifosi del Toro cominciano già a domandarsi quanto possa ancora crescere Schuurs sotto l’ala protettiva di un tecnico come l’ex allenatore dell’Hellas Verona, che ha sempre dimostrato di essere molto abile nel valorizzare al meglio i giocatori che gli vengono messi a disposizione soprattutto se, come Schuurs, sono molto giovani.

La partita rimediata da Schuurs a Cremona

Contro la Cremonese Schuurs ha subito brillato, dimostrando di poter giocare bene sia a destra che al centro della difesa. Il difensore classe 1999 ha dimostrato di saper sfruttare al meglio le sue grandi doti fisiche negli uno contro uno. Dunque si può già dire che il Toro si è assicurato un ottimo difensore. Un giocatore pronto a mettersi a disposizione per dare una mano ai granata nel puntare ad ambire a obiettivi ambiziosi. E per farlo Schuurs sa benissimo che può godersi ancora per poco la vittoria ottenuta contro la Cremonese, perché c’è già da mettere nel mirino la partita contro l’Atalanta. Un match che sarà tutt’altro che semplice e il difensore olandese vuole farsi trovare pronto per dimostrare che la prestazione rimediata contro la squadra di Massimiliano Alvini non è stata un caso o una semplice “fiammata” ma l’inizio di un percorso di crescita che potrà essere davvero molto importante.